VISITE DE DUPLIPRINT Mayenne mardi 17 mars 2026.
Partez à la découverte des savoir-faire mayennais avec l’Office de Tourisme Mayenne Co
Depuis sa création en 1903, l’imprimerie Jouve, devenue Dupliprint Mayenne, a su conjuguer développement et innovation.
Située dans la ville de Mayenne, Dupliprint dispose d’équipements modernes et de solutions innovantes pour imprimer et réimprimer à la demande un large choix de produits: livres, beaux-livres, documentations technique, revues professionnelles, rapports…
Réservation indispensable auprès de l’office de tourisme
Places limitées. .
733 Rue Saint-Léonard Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 19 37 bonjour@mayenneco-tourisme.fr
English :
Discover Mayenne’s know-how with the Mayenne Co Tourist Office
