VISITE DE DUPLIPRINT Mayenne

VISITE DE DUPLIPRINT

733 Rue Saint-Léonard Mayenne Mayenne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 17:30:00

fin : 2026-03-17 19:00:00

Date(s) :

2026-03-17

Partez à la découverte des savoir-faire mayennais avec l’Office de Tourisme Mayenne Co

Depuis sa création en 1903, l’imprimerie Jouve, devenue Dupliprint Mayenne, a su conjuguer développement et innovation.

Située dans la ville de Mayenne, Dupliprint dispose d’équipements modernes et de solutions innovantes pour imprimer et réimprimer à la demande un large choix de produits: livres, beaux-livres, documentations technique, revues professionnelles, rapports…

Réservation indispensable auprès de l’office de tourisme

Places limitées. .

733 Rue Saint-Léonard Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 19 37 bonjour@mayenneco-tourisme.fr

English :

Discover Mayenne’s know-how with the Mayenne Co Tourist Office

