Visite de ferme à spiruline Etika Spirulina, Etika Spirulina, Villeneuve-d’Ascq
mercredi 16 septembre 2026 · Etika Spirulina · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Visite de ferme à spiruline Etika Spirulina Mercredi 16 septembre, 14h30 Etika Spirulina Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T14:30:00+02:00 – 2026-09-16T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T14:30:00+02:00 – 2026-09-16T16:30:00+02:00
Venez découvrir les nouveaux équipements de la ferme à spiruline de la Haute Borne. Au programme visite de la zone agricole « Récolte et Nous », présentation de la spiruline, des méthodes de culture et récolte, observation au microscope, dégustation
Partenaire : Etika Spirulina
19 places disponibles : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26
Etika Spirulina 45bis Rue de la Distillerie, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Haute-Borne Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}]
Dans le cadre des ateliers DD, participez à la visite de la ferme de spiruline Etika Spirulina le mercredi 16 septembre prochain.
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