Visite de fonds en combles, Espace culturel de La Monnaye – Musée Gaston Couté, Meung-sur-Loire

Informations pratiques

Visite de fonds en combles Dimanche 20 septembre, 15h00 Espace culturel de La Monnaye – Musée Gaston Couté Loiret

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le musée vous invite à visiter la Monnaye de « Fonds en combles » : à travers le parcours des collections, visitez le musée comme vous ne l’avez jamais vu.

Espace culturel de La Monnaye – Musée Gaston Couté 22 Rue des Remparts, 45130 Meung-sur-Loire, France Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33238225312 https://www.meung-sur-loire.com/mes-loisirs/culture-sports/espace-culturel-la-monnaye-mediatheque-et-musee [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 22 53 36 »}] 1 musée – 3 espaces : Collection Gaston Couté, poète chansonnier du début XXe siècle ayant connu son heure de gloire dans les cabarets de Montmartre, dont les textes en patois beauceron dénoncent injustices et misère sociale. Collection Quatrehomme, véritable cabinet de curiosités, permet de découvrir l’archéologie, principalement préhistorique (haches, pointes de flèches, outillage lithique, céramiques …), la paléontologie du Miocène Moyen des Faluns de Touraine (dents de requins, de pliopithèques, de castors, de cervidés, de rhinocéros, de crocodiles …), et la numismatique avec des monnaies gauloises et romaines.

Enfin, à l’accueil une très belle vitrine bibliophilique offre au regard des ouvrages en rapport avec l’histoire magdunoise : Jehan de Meung (Roman de la Rose), François Villon (le Grand Testament), Dumas (les Trois Mousquetaires). RD 2152 – 18 km d’Orléans, direction Blois Autoroute A10, sortie n°15 Meung-sur-Loire Gare SNCF de Meung-sur-Loire (ligne Paris-Tours)

Le musée vous invite à visiter la Monnaye de « Fonds en combles » : à travers le parcours des collections, visitez le musée comme vous ne l’avez jamais vu.

©MMSL