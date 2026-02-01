Visite de groupe de l’Église de Bellenaves Bellenaves

Visite de groupe de l’Église de Bellenaves

Rendez-vous au Point d'informations touristiques 8 Grande Rue Bellenaves

Début : Lundi 2026-05-01

fin : 2026-09-30

2026-05-01

Visite guidée de l’église de Bellenaves. Sur réservation. 10 personnes minimum.

+33 4 70 58 39 75 tourisme@bellenaves.fr

English :

Guided tour of Bellenaves church. Reservations required. minimum 10 people.

