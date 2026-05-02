Visite de l’ Eglise St Jean Place Jean XXIII Dole
Visite de l’ Eglise St Jean Place Jean XXIII Dole dimanche 19 juillet 2026.
Dole
Visite de l’ Eglise St Jean
Place Jean XXIII Eglise St Jean L’Evangéliste Dole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16
Visites libres le 26 juillet et le 16 août de 15h à 18h
Visites guidées le 19 juillet, le 2 et 9 août à 16h ( durée: environ 1h) .
Place Jean XXIII Eglise St Jean L’Evangéliste Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 83 89 08 mcpoigeaut@gmail.com
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English : Visite de l’ Eglise St Jean
L’événement Visite de l’ Eglise St Jean Dole a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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