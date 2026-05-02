Visite de l’ Eglise St Jean Place Jean XXIII Dole

Dole

Visite de l’ Eglise St Jean

Place Jean XXIII Eglise St Jean L’Evangéliste Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 16:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16

Visites libres le 26 juillet et le 16 août de 15h à 18h

Visites guidées le 19 juillet, le 2 et 9 août à 16h ( durée: environ 1h) .

Place Jean XXIII Eglise St Jean L’Evangéliste Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 83 89 08 mcpoigeaut@gmail.com

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English : Visite de l’ Eglise St Jean

L’événement Visite de l’ Eglise St Jean Dole a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE