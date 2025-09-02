UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mende

Visite de la Banque de France à Mende, Banque de France – Mende, Mende

vendredi 18 septembre 2026 · Banque de France - Mende · Mende

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Banque de France - Mende
Adresse
4 chemin saint-ilpide 48000 Mende
Ville
48000 Mende
Département
Lozère
Tarif
Gratuit. Quota de 19 personnes.

Visite de la Banque de France à Mende 18 et 19 septembre Banque de France – Mende Lozère

Gratuit. Quota de 19 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez visiter la Banque de France de Mende les 18 et 19 septembre 2026.
Cet événement gratuit vous plongera dans l’univers de la banque, son histoire et ses missions. Ne manquez pas cette occasion unique d’explorer un lieu emblématique, habituellement peu accessible au public.

Banque de France – Mende 4 chemin saint-ilpide 48000 Mende Mende 48000 Lozère Occitanie 0466657245 https://www.banque-france.fr/fr Succursale de la Banque de France de la Lozère à Mende. Parking du Foirail à proximité
Venez visiter la Banque de France de Mende le 18 et 19 septembre 2026. Cet événement gratuit vous plonge dans l’univers de la banque, son histoire et ses missions. Ne manquez pas cette occasion un !…

À voir aussi à Mende (Lozère)