Visite de la Banque de France à Mende, Banque de France – Mende, Mende

Informations pratiques

Visite de la Banque de France à Mende 18 et 19 septembre Banque de France – Mende Lozère

Gratuit. Quota de 19 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez visiter la Banque de France de Mende les 18 et 19 septembre 2026.

Cet événement gratuit vous plongera dans l’univers de la banque, son histoire et ses missions. Ne manquez pas cette occasion unique d’explorer un lieu emblématique, habituellement peu accessible au public.

Banque de France – Mende 4 chemin saint-ilpide 48000 Mende Mende 48000 Lozère Occitanie 0466657245 https://www.banque-france.fr/fr Succursale de la Banque de France de la Lozère à Mende. Parking du Foirail à proximité

Venez visiter la Banque de France de Mende le 18 et 19 septembre 2026. Cet événement gratuit vous plonge dans l’univers de la banque, son histoire et ses missions. Ne manquez pas cette occasion un !…