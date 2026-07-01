Visite de la Banque de France de Boulogne sur Mer, Banque de France Boulogne sur Mer, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Visite de la Banque de France de Boulogne sur Mer Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de France Boulogne sur Mer Pas-de-Calais

Visite gratuite sur inscription préalable sur le site my.weezevent. Présentation d’une pièce d’identité obligatoire pour accéder au site le jour de l’événement. Durée de la visite guidée : 45 minutes

6 créneaux : 09h, 10h, 11h, 14h, 15h, et 16h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

« Ensemble, dialoguons !

Venez découvrir l’histoire et les missions de la Banque de France : exposition d’objets et de photographies d’époque, animations autour de l’éducation financière et des billets, et échange avec la direction sur l’actualité économique (politique monétaire, monnaie numérique, fraudes…). »

Banque de France Boulogne sur Mer 84B boulevard Chanzy 62200 – BOULOGNE-SUR-MER Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France 3414 https://www.banque-france.fr/fr https://www.linkedin.com/showcase/la-banque-de-france-dans-les-hauts-de-france/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-du-patrimoine-2026-visite-de-la-banque-de-france-de-boulogne-sur-mer »}] Venez découvrir la succursale de Boulogne sur Mer.

Visite guidée de la Banque de France avec explication des missions, exposition d’objets et de photographies d’époque ainsi que des billets en Francs. Conditions d’accès : Visite gratuite avec inscription préalable obligatoire (et sur présentation d’une pièce d’identité) Tout public, accessible PMR

« Ensemble, dialoguons !

©Banque de France