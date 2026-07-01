Visite de la Banque de France de Laon, Banque de France Laon, Laon

Informations pratiques

Visite de la Banque de France de Laon Samedi 19 septembre, 09h30 Banque de France Laon Aisne

Visite gratuite sur inscription préalable auprès de l’office du Tourisme. Présentation d’une pièce d’identité obligatoire pour accéder au site. Durée de la visite guidée: 45 minutes – 6 créneaux : 9h30 – 10h30 – 11h30 – 13h30 – 14h30 – 15h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Ensemble, dialoguons!

Venez découvrir l’histoire et les missions de la Banque de France : exposition d’objets et de photographies d’époque, animations autour de l’éducation financière et des billets, et échange avec la direction sur l’actualité économique (politique monétaire, monnaie numérique, fraudes…).»

Banque de France Laon 02000 LAON Laon 02000 Aisne Hauts-de-France 3414 https://www.banque-france.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-paysdelaon.com/ »}] Venez découvrir la succursale de Laon.

Visite guidée de la Banque de France avec explication des missions, exposition d’objets et de photographies d’époque ainsi que des billets en Francs. Conditions d’accès : Visite gratuite avec inscription préalable obligatoire (et sur présentation d’une pièce d’identité) Tout public, accessible PMR

« Ensemble, dialoguons !

©Banque de France