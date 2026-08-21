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Visite de la Banque de France de Tours, Banque de France, Tours

samedi 19 septembre 2026 · Banque de France · Tours

Visite de la Banque de France de Tours, Banque de France, Tours

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Banque de France
Adresse
2 rue Chanoineau 37000 Tours
Ville
37000 Tours
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Visite libre & ateliers sur inscription

Visite de la Banque de France de Tours Samedi 19 septembre, 10h00 Banque de France Indre-et-Loire

Visite libre & ateliers sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Avant de quitter ses locaux historiques, la Banque de France de Tours ouvre une dernière fois les portes de l’emblématique succursale située rue de Clocheville. En plus de la visite guidée des anciennes salles fortes du site, participez à l’un des nombreux ateliers organisés pour découvrir les missions très actuelles de cette institution du Patrimoine économique de la France, et mieux comprendre les notions budgétaires et financières utiles au quotidien de tous.

Banque de France 2 rue Chanoineau 37000 Tours Tours 37000 Les Halles Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/ensemble-dialoguons-visite-banque-de-france-de-tours-19092026 »}] Ouverture en 1857 de la Banque de France à Tours au service du financement et du développement de l’économie cf conditions centre ville bus ou tram rue nationale
Avant de quitter ses locaux historiques, la Banque de France de Tours ouvre une dernière fois les portes de l’emblématique succursale située rue de Clocheville.

© Banque de France

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