Visite de la Banque de France de Tours, Banque de France, Tours

Informations pratiques

Visite de la Banque de France de Tours Samedi 19 septembre, 10h00 Banque de France Indre-et-Loire

Visite libre & ateliers sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Avant de quitter ses locaux historiques, la Banque de France de Tours ouvre une dernière fois les portes de l’emblématique succursale située rue de Clocheville. En plus de la visite guidée des anciennes salles fortes du site, participez à l’un des nombreux ateliers organisés pour découvrir les missions très actuelles de cette institution du Patrimoine économique de la France, et mieux comprendre les notions budgétaires et financières utiles au quotidien de tous.

Banque de France 2 rue Chanoineau 37000 Tours Tours 37000 Les Halles Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/ensemble-dialoguons-visite-banque-de-france-de-tours-19092026 »}] Ouverture en 1857 de la Banque de France à Tours au service du financement et du développement de l’économie cf conditions centre ville bus ou tram rue nationale

Avant de quitter ses locaux historiques, la Banque de France de Tours ouvre une dernière fois les portes de l’emblématique succursale située rue de Clocheville.

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