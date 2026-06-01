Visite de la Banque de France de Vesoul, Banque de France de Vesoul, Vesoul

Visite de la Banque de France de Vesoul Vendredi 18 septembre, 09h00 Banque de France de Vesoul Haute-Saône

Entrée libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

La Banque de France de Vesoul vous invite à sa première Journée Portes Ouvertes, le vendredi 18 septembre 2026, de 09h00 à 16h00.

Sous le thème « Ensemble, dialoguons », cette journée propose une série d’ateliers interactifs pour découvrir le rôle de la Banque de France et échanger avec nos spécialistes.

Ateliers au programme :

Authentification des billets : Apprenez à reconnaître les faux billets et découvrez la monnaie sous toutes ses formes

Muséographie : Découverte des métiers d’hier et des activités actuelles de la Banque de France.

Ensemble, Dialoguons : Dialogues avec des agents banque de France sur les enjeux de la politique monétaire.

Éducation financière : Animation de la roue EDUCFI pour sensibiliser à la gestion des finances personnelles.

Entrée libre et gratuite.

Nous vous attendons nombreux et nombreuses !

Banque de France de Vesoul 21 place Pierre Renet Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Journée Portes Ouvertes de la Banque de France de Vesoul