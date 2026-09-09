Visite de la banque de graines, Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences, Brest

Informations pratiques

Visite de la banque de graines Samedi 19 septembre, 13h00, 14h15, 15h00, 16h00 Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences Finistère

Limité à 15 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Complément naturel des herbiers, la banque de graines conserve des semences d’espèces sauvages menacées afin de préserver leur diversité génétique et de contribuer à leur réintroduction.

Cette visite permettra de découvrir un autre volet des missions du Conservatoire et de comprendre comment herbiers et banque de graines constituent deux outils scientifiques complémentaires au service de la connaissance et de la conservation de la flore.

Conservatoire botanique national de Brest – Salle de conférences 52 allée du Bot 29200 Brest Brest 29200 Finistère Bretagne http://www.cbnbrest.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=250387 »}] Accès par la rue Antoine Prigent

Complément naturel des herbiers, la banque de graines conserve des semences d’espèces sauvages menacées afin de préserver leur diversité génétique et de contribuer à leur réintroduction.

© C. Laroche (CBN de Brest)