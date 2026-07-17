Visite de la Basilique Métropolitaine Notre-Dame-des-Doms, Basilique Notre-Dame-des-Doms, Avignon

Informations pratiques

Visite de la Basilique Métropolitaine Notre-Dame-des-Doms 19 et 20 septembre Basilique Notre-Dame-des-Doms Vaucluse

Samedi toute la journée & dimanche après-midi : proposition de visites commentées par Mme Blandine Silvestre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Construite au XIIe siècle puis remaniée aux XVe et XVIIe siècles, la Basilique métropolitaine N-D des Doms domine, à côté du Palais des Papes, la vallée du Rhône depuis le rocher des Doms. Son clocher est surmonté d’une Vierge de plomb doré.

La première mention de Notre-Dame des Doms date de 1037.

De style roman provençal, la cathédrale fut élevée au rang de Métropole en 1475 lorsque l’évëché d’Avignon fut promu en archevéché. La Métropole fut consacrée Basilique mineure en 1854 et la statue de la Vierge protectrice d’Avignon fut placée à son sommet en 1859, à l’époque où le culte marial était très populaire. Elle est en plomb dorée et pèse 4 tonnes et demi, elle fut redorée pour le Grand Jubilée de l’an 2000.

Notre-Dame des Doms est classée sur la première liste des monuments historiques en 1840. L’ensemble cathédrale en totalité est inscrit en 2022. Elle est classée au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1995.

Basilique Notre-Dame-des-Doms Place du Palais, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.metropole.diocese-avignon.fr

Construite au XIIe siècle puis remaniée aux XVe et XVIIe siècles, la Basilique métropolitaine N-D des Doms domine, à côté du Palais des Papes, la vallée du Rhône depuis le rocher des Doms. Son est de…

©Stéphane Jordan