Visite de la basilique St-Pierre St-Paul et atelier construction Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains
mercredi 28 octobre 2026 · Office de Tourisme · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Visite de la basilique St-Pierre St-Paul et atelier construction
Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 10:00:00
fin : 2026-10-28 11:30:00
Date(s) :
2026-10-28
Visite de la basilique St-Pierre St-Paul et atelier construction de voûtes En compagnie d’un guide-conférencier, les enfants découvrent l’histoire de saint Colomban et les secrets de la basilique, puis se mettent dans la peau des bâtisseurs du Moyen Âge en construisant les maquettes des voûtes.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme.
Distance à parcourir 0,5km / Durée 90 min.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 03 84 40 06 41.
Fin des inscriptions à 17h le jour précédant la visite. Annulation si moins de 4 inscrits.
A partir de 7 ans (accompagné obligatoirement par un parent). .
Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
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English : Visite de la basilique St-Pierre St-Paul et atelier construction
L’événement Visite de la basilique St-Pierre St-Paul et atelier construction Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-15 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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