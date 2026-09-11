Visite de la bibliothèque des Grands Moulins, Bibliothèque universitaire Grands Moulins – Université Paris Cité, Paris

Informations pratiques

Visite de la bibliothèque des Grands Moulins Samedi 19 septembre, 11h00 Bibliothèque universitaire Grands Moulins – Université Paris Cité Paris

30 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Découverte du patrimoine architectural de la Bibliothèque des Grands Moulins

Vistes guidées :

Les anciens Grands Moulins de Paris, construits entre 1917 et 1921 par Georges Wybo, ont poursuivi leur activité de meunerie jusqu’en 1996. Après leur réhabilitation et leur transformation en bâtiment universitaire par le cabinet de Rudy Ricciotti entre 2004 et 2006, les Grands Moulins demeurent, dans leur enveloppe extérieure, un témoignage puissant de l’architecture industrielle du début du XXe siècle. Aujourd’hui, la bibliothèque Grands Moulins, spécialisée en sciences, arts, lettres, humanités et sciences sociales, fait partie intégrante du réseau des bibliothèques de l’Université Paris Cité.

La visite dure 1h30.

Dernière visite de 17h à 18h30.

Exposition «Habiller le pain : le sachet de pain dans sa diversité »

Haut lieu de tradition meunière, la bibliothèque des Grands Moulins vous propose de découvrir, au deuxième étage, un panorama inédit des sachets de pain de France et d’ailleurs. Une approche à la fois esthétique et analytique qui vous laissera « bouche blé » !

Bibliothèque universitaire Grands Moulins – Université Paris Cité 5 rue Thomas Mann 75013 Paris Paris 75013 Paris Île-de-France 01 57 27 66 57 https://u-paris.fr/bibliotheques/evenements-et-culture/ https://www.youtube.com/channel/UC5WhlXe1I_eRCtEx7cj3ZKg;https://www.instagram.com/univ_paris/?hl=fr;https://twitter.com/Univ_Paris;https://www.facebook.com/univparis/ Les anciens Grands Moulins de Paris, construits entre 1917 et 1921 par Georges Wybo, ont été transformés en bâtiment universitaire par le cabinet de Rudy Ricciotti en 2006. Au cours de sa réhabilitation, l’architecture industrielle a été préservée et mise en valeur.

La bibliothèque des Grands Moulins qui occupe aujourd’hui une grande partie du bâtiment, a ouvert ses portes au public en 2007. Elle est l’une des plus importantes bibliothèques du vaste réseau pluridisciplinaire des bibliothèques universitaires – Université de Paris. 5 rue Thomas Mann, 75013 Paris Métro : Ligne 14 (Bibliothèque François Mitterrand) RER : C (Bibliothèque François Mitterrand) Tramway: T3a (Avenue de France) Bus : 62, 64, 71, 89, 132, 325)

Visite commentée de la bibliothèque

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