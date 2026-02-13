Visite de la brasserie Adomeit Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains
Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Des grosses casseroles, de l’eau, de l’orge, du houblon et surtout le savoir-faire et le sourire d’Hardy sont les éléments indispensables à la réalisation de la bière, tantôt au pain, tantôt au miel et toujours selon la fantaisie du brasseur ! A déguster avec modération bien sûr !
Rendez-vous sur place à 15h. Durée 60 min. Tarif 7€ adulte.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Sur inscription au 03 84 40 06 41 (au plus tard la veille du jour de la visite). .
Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
