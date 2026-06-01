Visite de la brasserie LBF, Carrément Local, rue du Bois des 10, Le Malesherbois
Visite de la brasserie LBF, Carrément Local, rue du Bois des 10, Le Malesherbois vendredi 5 juin 2026.
Visite de la brasserie LBF Vendredi 5 juin, 10h30 Carrément Local, rue du Bois des 10 Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00
Visites par petits groupes. Départs toutes les 30 minutes.
Food Truck. Vente de bières.
Concert FOXAPET à 19h00 en partenariat avec le TIERS LIEU CARREMENT LOCAL
Carrément Local, rue du Bois des 10 45330 Le Malesherbois Le Malesherbois 45330 Coudray Loiret Centre-Val de Loire
Visuel Portes Ouvertes et concert Brasserie LBF
DR
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