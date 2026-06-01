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Visite de la brasserie LBF, Carrément Local, rue du Bois des 10, Le Malesherbois

Visite de la brasserie LBF, Carrément Local, rue du Bois des 10, Le Malesherbois

Visite de la brasserie LBF, Carrément Local, rue du Bois des 10, Le Malesherbois vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Carrément Local, rue du Bois des 10

Adresse : 45330 Le Malesherbois

Ville : 45330 Le Malesherbois

Département : Loiret

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Visite de la brasserie LBF Vendredi 5 juin, 10h30 Carrément Local, rue du Bois des 10 Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

Visites par petits groupes. Départs toutes les 30 minutes.
Food Truck. Vente de bières.
Concert FOXAPET à 19h00 en partenariat avec le TIERS LIEU CARREMENT LOCAL

Carrément Local, rue du Bois des 10 45330 Le Malesherbois Le Malesherbois 45330 Coudray Loiret Centre-Val de Loire
Visuel Portes Ouvertes et concert Brasserie LBF

DR

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