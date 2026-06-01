Visite de la brasserie LBF, Carrément Local, rue du Bois des 10, Le Malesherbois

Visite de la brasserie LBF Vendredi 5 juin, 10h30 Carrément Local, rue du Bois des 10 Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

Visites par petits groupes. Départs toutes les 30 minutes.

Food Truck. Vente de bières.

Concert FOXAPET à 19h00 en partenariat avec le TIERS LIEU CARREMENT LOCAL

Carrément Local, rue du Bois des 10 45330 Le Malesherbois Le Malesherbois 45330 Coudray Loiret Centre-Val de Loire

Visuel Portes Ouvertes et concert Brasserie LBF

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