Informations pratiques

Fumel

Visite de la Centrale hydro-électrique de Fumel

20 avenue de l’usine Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-16 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-27 2026-09-30

Avec votre guide découvrez l’histoire et l’environnement naturel et industriel de la centrale hydraulique de Fumel. Visuel panoramique sur les turbines Kaplan. La visite ne descend pas dans les niveaux inférieurs. Places limitées. Réservation indispensable. A partir de 6 ans.

La centrale hydraulique de Fumel, après quelques 80 ans de service, est toujours active ; et avec de beaux jours devant elle, pour sa capacité à nous procurer cette énergie renouvelable dont nous avons tant besoin.

Du type au fil de l’eau , elle fut construite par Pont-à-Mousson, alors propriétaire de l’usine métallurgique de Fumel qui avait un besoin accru d’énergie pour la reconstruction de la France … Nous étions juste après guerre…

Vous entrerez dans la centrale pour un visuel panoramique sur les deux turbines Kaplan, de vrais collectors ! La visite ne descend pas dans les niveaux inférieurs.

Places limitées. Réservation indispensable. A partir de 6 ans. .

20 avenue de l’usine Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English :

With your guide, discover the history and natural and industrial environment of the Fumel hydropower plant. Panoramic view of the Kaplan turbines. The tour does not go down to the lower levels. Places are limited. Reservations essential. Ages 6 and up.

L’événement Visite de la Centrale hydro-électrique de Fumel Fumel a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Vallée du Lot et Garonne