Visite de la Chapelle, Chapelle Sainte-Jeanne-Jugan, Tours

Informations pratiques

Visite de la Chapelle Samedi 19 septembre, 10h30 Chapelle Sainte-Jeanne-Jugan Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Journée portes ouvertes avec des animations musicales et stand de crêpes.

Ouverture de la chapelle de la résidence aux visites du public extérieur, visites commentées.

Chapelle Sainte-Jeanne-Jugan 10 Boulevard Preuilly, 37000 Tours Tours 37000 Lamartine Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 37 00 00 https://www.asso-lesbruyeres.com/residence/tours/ https://www.facebook.com/LesBruyeresAsso/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/lesbruyeresassociation/ La Résidence G. Courteline située à Tours est un EHPAD associatif qui s’inscrit dans une longue tradition d’accueil et d’accompagnement des personnes âgées. Jusqu’en 2015 l’établissement était connu sous le nom de « Ma Maison » et était géré par la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres. Depuis 2015 la résidence est administrée par Les Bruyères Association qui perpétue les mêmes valeurs de bienveillance et d’accompagnement.

La résidence abrite la Chapelle Sainte-Jeanne-Jugan, elle a été construite entre 1972 et 1975 par les architectes Jean et Michel Marconnet. Reconnue pour son intérêt patrimonial, elle bénéficie du label « Architecture contemporaine remarquable » attribué par le ministère de la Culture. Habituellement accessible depuis la résidence, elle est exceptionnellement ouverte au public à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine ( uniquement le samedi 19 septembre) , offrant aux visiteurs la découverte d’un lieu discret emblématique du patrimoine architectural tourangeau.

Sous réserve de confirmation, la chorale Saint Kizito devrait être présente dans l’après-midi à la Chapelle. Ligne de bus Fil bleu n° 3B, N°4 , N°15, C1

Journée portes ouvertes avec des animations musicales et stand de crêpes.

©LBA – Résidence Georges Courteline