Visite de la chapelle d’Aigrefeuille, Chapelle Aigrefeuille, Bâgé-Dommartin
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Aigrefeuille · Bâgé-Dommartin
Informations pratiques
Visite de la chapelle d’Aigrefeuille 19 et 20 septembre Chapelle Aigrefeuille Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir la chapelle d’Aigrefeuille-en-Bresse, dernier vestige d’une commanderie de l’ordre religieux, militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem.
De la grande ferme bressane, il ne subsiste que la petite chapelle gothique. Si sa construction nourrit encore quelques interrogations, son histoire est intrigante, ses énigmes palpitantes. Une visite à ne pas manquer…
Chapelle Aigrefeuille Route de Potet 01380 Bâgé-Dommartin Bâgé-Dommartin 01380 Bâgé-la-Ville Ain Auvergne-Rhône-Alpes 06 78 17 14 21 https://www.passion-patrimoine.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100068081470279&locale=fr_FR Venez découvrir la chapelle d’Aigrefeuille-en-Bresse, dernier vestige d’une commanderie de l’ordre religieux, militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem. Parking sur le site
Venez découvrir la chapelle d’Aigrefeuille-en-Bresse, dernier vestige d’une commanderie de l’ordre religieux, militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem. JEP chapelle
© Bernard Valette
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