VISITE DE LA CHAPELLE DE LA BUISSIERE, chapelle de la Buissière, Rillieux-la-Pape

Informations pratiques

VISITE DE LA CHAPELLE DE LA BUISSIERE 19 et 20 septembre chapelle de la Buissière Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Un espace sera réservé à l’histoire de la chapelle de la Buissière, au travers de photos, cartes postales anciennes et textes de témoignages.

Dans le même temps, une exposition d’oeuvres Textile sera présentée, avec 4 artistes représentées.

La coordinatrice artistique vous accueillera durant le week-end de 15h00 à 19h00.

Au plaisir de vous accueillir, Muriel Gémy-Mazerot

chapelle de la Buissière chemin de la chapelle, 69140 Rillieux-la-Pape Rillieux-la-Pape 69140 Crépieux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 35 16 05 16 la chapelle de la Buissière a une histoire mouvementée qui vous sera racontée par textes et images dans l’enceinte de la chapelle. La coordinatrice sera présente pour vous accueillir. Une exposition d’artistes sera également proposée dans la chapelle. TCL Bus: C5/59/A32/A71

arrêt Buissière-Viralamande

Un espace sera réservé à l’histoire de la chapelle de la Buissière, au travers de photos, cartes postales anciennes et textes de témoignages.

©Muriel Gémy-Mazerot