Visite de la chapelle de la Chantrerie, Parc de la Chantrerie, Nantes

Visite de la chapelle de la Chantrerie Dimanche 20 septembre, 14h00 Parc de la Chantrerie Loire-Atlantique

Accès à la flèche par un escalier escarpé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de la chapelle de la Chantrerie et de sa flèche.

Parc de la Chantrerie 95 Route de Gachet, 44300 Nantes, France Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240419000 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-chantrerie Vaste domaine agricole acquis en 1825 par Etienne-Jean-Baptiste Blon, beau-frère de François-Léonard Seheult. Parc paysager créé en 1872 par le paysagiste Noisette. Arrêt Parc Chantrerie. Ligne 115 Ligne 75.

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