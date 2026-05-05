Visite de la chapelle de la Chantrerie, Parc de la Chantrerie, Nantes
Visite de la chapelle de la Chantrerie, Parc de la Chantrerie, Nantes dimanche 20 septembre 2026.
Visite de la chapelle de la Chantrerie Dimanche 20 septembre, 14h00 Parc de la Chantrerie Loire-Atlantique
Accès à la flèche par un escalier escarpé
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite de la chapelle de la Chantrerie et de sa flèche.
Parc de la Chantrerie 95 Route de Gachet, 44300 Nantes, France Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240419000 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-chantrerie Vaste domaine agricole acquis en 1825 par Etienne-Jean-Baptiste Blon, beau-frère de François-Léonard Seheult. Parc paysager créé en 1872 par le paysagiste Noisette. Arrêt Parc Chantrerie. Ligne 115 Ligne 75.
Journées européennes du patrimoine 2026
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