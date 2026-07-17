Visite de la chapelle de l’hôpital, Chapelle de l’hôpital, Chaumont

Informations pratiques

Visite de la chapelle de l’hôpital Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00 Chapelle de l’hôpital Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez la chapelle, son architecture, ses décors, mais aussi son riche décor intérieur.

La visite est l’occasion de mieux comprendre un hôpital historique et l’évolution des soins à travers le temps.

Chapelle de l’hôpital Avenue Carnot Chaumont, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 30 71 75 https://www.ch-shm.fr/?page_id=2936 L’hôpital de Chaumont est construit par l’architecte Claude Forgeot au XVIIIe siècle, sur un site naturel marqué par une topographie singulière et selon deux axes de développement structurants de la ville vers le nord.

L’implantation de l’hôpital à l’extérieur de l’enceinte historique, sous Louis XV, amorce l’urbanisation de ce vaste cône qui, par la suite, ne cessera de se densifier.

Étendu aux XIXe et XXe siècles, l’hôpital de Chaumont amorce une restructuration majeure de son site, qui mettra en valeur l’hôpital originel accueillant aujourd’hui l’IFSI et l’IFAS de Chaumont. Parking de l’hôpital et accès piéton depuis l’avenue Carnot.

Découvrez la chapelle, son architecture, ses décors, mais aussi son riche décor intérieur.

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