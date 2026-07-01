Visite de la Chapelle des Jésuites, Chapelle des Jésuites, Chaumont

Informations pratiques

Visite de la Chapelle des Jésuites 19 et 20 septembre Chapelle des Jésuites Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez la Chapelle des Jésuites et son architecture baroque du XVIIe siècle et ses éléments incontournables, comme le retable en feuilles d’or et en marbre noir. Il intègre un haut-relief représentant l’Assomption, exécuté par le sculpteur Jean-Baptiste Bouchardon en 1712 pour le maître-autel du couvent des Ursulines, démantelé à la Révolution.

Chapelle des Jésuites Rue Victoire de la Marne, 52000 Chaumont, France Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est 0325038080 https://www.ville-chaumont.fr/sepanouir/saisons-culturelles/chapelle-des-jesuites Bâtie en cœur de ville à partir de 1629, la Chapelle des Jésuites est un des plus remarquables édifices de Chaumont.

Aujourd’hui, la chapelle est un lieu d’exposition dédié à l’art contemporain. Elle accueille 2 à 3 expositions par an. D’une surface de 400 m2, la chapelle expose des œuvres individuelles ou collectives d’artistes français ou étrangers.

La chapelle accueille un large public et propose, tout au long de l’année, des visites commentées, de la bâtisse et des expositions temporaires.

Que ce soit pour les expositions ou les concerts, l’accès à la Chapelle est gratuit.

Découvrez la Chapelle des Jésuites et son architecture baroque du XVIIe siècle et ses éléments incontournables, comme le retable en feuilles d’or et en marbre noir. Il intègre un haut-relief exécuté…

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