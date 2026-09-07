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Visite de la Chapelle des moines (Berzé-la-Ville), Chapelle des moines, Berzé-la-Ville

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle des moines · Berzé-la-Ville

Visite de la Chapelle des moines (Berzé-la-Ville), Chapelle des moines, Berzé-la-Ville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle des moines
Adresse
Rue de la chapelle, 71960 Berzé-la-Ville, France
Ville
71960 Berzé-la-Ville
Département
Saône-et-Loire

Visite de la Chapelle
des moines (Berzé-la-Ville) 19 et 20 septembre Chapelle des moines Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Redécouvrez la chapelle des moines et ses splendides peintures murales du XIIe siècle. Construite à l’initiative de Hugues de Semur, abbé de Cluny et bâtisseur de la grande église abbatiale romane, la chapelle des moines est le témoin du prieuré médiéval. La finesse de son décor peint illustre le savoir-faire des artistes des plus grands ateliers du XIIe siècle, au temps de l’apogée de l’abbaye de Cluny.

Chapelle des moines Rue de la chapelle, 71960 Berzé-la-Ville, France Berzé-la-Ville 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Seule la chapelle peut se visiter.
Redécouvrez la chapelle des moines et ses splendides peintures murales du XIIe siècle. Construite à l’initiative de Hugues de Semur, abbé de Cluny et bâtisseur de la grande église abbatiale romane,…

©Ville de Mâcon

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