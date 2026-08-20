Visite de la chapelle des Pénitents blancs de Villeneuve-sur-Lot, Chapelle des Pénitents blancs, Villeneuve-sur-Lot

Informations pratiques

Visite de la chapelle des Pénitents blancs de Villeneuve-sur-Lot 19 et 20 septembre Chapelle des Pénitents blancs Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’histoire de la confrérie des Pénitents blancs de Villeneuve-sur-Lot. Apparue au XVIIe siècle et aujourd’hui disparue, cette communauté a laissé un précieux héritage sur la rive gauche de la bastide. Au fil de la visite, découvrez le rôle des confréries de pénitents, l’architecture de leurs lieux de culte et les décors qui les caractérisent.

Chapelle des Pénitents blancs 50 Rue de l’Ecluse, 47300 Villeneuve-sur-Lot, France Villeneuve-sur-Lot 47300 Bastide Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553415353 https://www.ville-villeneuve-sur-lot.fr/chapelle-des-penitents-blancs-visites-estivales-681.html L’ancienne chapelle des Pénitents Blancs est un édifice du XVIIe siècle inséré dans le tissu urbain de la paroisse populaire de Saint-Étienne. Créée en 1659, la Confrérie des Pénitents Blancs fut aux XVIIe et XVIIIe siècles en rivalité avec la Confrérie des Pénitents Bleus créée en 1611 et recrutant les notables de la ville.

Au XVIIe siècle, une confrérie de pénitents blancs émerge à Villeneuve-sur-Lot. Aujourd’hui disparue, cette communauté a laissé un bel héritage sur la rive gauche de la bastide. Mais en quoi les de ?…

©Cédric Vlemmings