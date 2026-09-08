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Visite de la Chapelle des Pénitents Noirs, Chapelle des Pénitents Noirs, Avignon

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle des Pénitents Noirs · Avignon

Visite de la Chapelle des Pénitents Noirs, Chapelle des Pénitents Noirs, Avignon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle des Pénitents Noirs
Adresse
57 Rue de la Banasterie, 84000 Avignon, France
Ville
84000 Avignon
Département
Vaucluse

Visite de la Chapelle des Pénitents Noirs 19 et 20 septembre Chapelle des Pénitents Noirs Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Commencée au XVIIe siècle la chapelle est restaurée au siècle suivant. La façade, le plafond et les boiseries dorées sont de Thomas Lainée et de Jean-Baptiste Franque (XVIIIe siècle), les peintures de Nicolas et Pierre Mignard et de Reynaud-Levieux.
Pour des raisons de sécurité, la Sacristie ne se visite pas.
Renseignements :
Mail : baldachino.norbert@wanadoo.fr

Chapelle des Pénitents Noirs 57 Rue de la Banasterie, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Est Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.penitents-noirs.fr [{« link »: « mailto:baldachino.norbert@wanadoo.fr »}]
Commencée au XVIIe siècle la chapelle est restaurée au siècle suivant. La façade, le plafond et les boiseries dorées sont de Thomas Lainée et de Jean-Baptiste Franque (XVIIIe siècle), les peintures …

©Stéphane Jordan

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