Visite de la Chapelle des Pénitents Noirs, Chapelle des Pénitents Noirs, Avignon
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle des Pénitents Noirs · Avignon
Informations pratiques
Visite de la Chapelle des Pénitents Noirs 19 et 20 septembre Chapelle des Pénitents Noirs Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Commencée au XVIIe siècle la chapelle est restaurée au siècle suivant. La façade, le plafond et les boiseries dorées sont de Thomas Lainée et de Jean-Baptiste Franque (XVIIIe siècle), les peintures de Nicolas et Pierre Mignard et de Reynaud-Levieux.
Pour des raisons de sécurité, la Sacristie ne se visite pas.
Renseignements :
Mail : baldachino.norbert@wanadoo.fr
Chapelle des Pénitents Noirs 57 Rue de la Banasterie, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Est Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.penitents-noirs.fr [{« link »: « mailto:baldachino.norbert@wanadoo.fr »}]
Commencée au XVIIe siècle la chapelle est restaurée au siècle suivant. La façade, le plafond et les boiseries dorées sont de Thomas Lainée et de Jean-Baptiste Franque (XVIIIe siècle), les peintures …
©Stéphane Jordan
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