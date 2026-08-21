Visite de la Chapelle du Calvaire, Chapelle du Calvaire, Hérisson

Informations pratiques

Visite de la Chapelle du Calvaire Dimanche 20 septembre, 09h30 Chapelle du Calvaire Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir la Chapelle du Calvaire (datant du 17 eme siècle) suivi d’une promenade dans le parc. Cette petite chapelle a été construite en 1639 dominant l’Aumance et le village médiéval de Hérisson.

Une vigne y est aujourd’hui plantée et le site offre un panorama unique sur le village d’Hérisson et son château.

Chapelle du Calvaire Rue du Calvaire 03190 Hérisson Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Édifiée en 1639, la chapelle du Calvaire offre un vaste panorama surplombant le village de Hérisson. Elle a été sauvée de la ruine en 2002 grâce à des bénévoles, des artisans locaux, des donateurs et la Fondation du Patrimoine.

La charpente (forme de coque de bateau renversée), les portes, la toiture et la maison vigneronne ont été restaurées à l’identique.

Venez découvrir la Chapelle du Calvaire (datant du 17 eme siècle) suivi d’une promenade dans le parc. Cette petite chapelle a été construite en 1639 dominant l’Aumance et le village médiéval de Une…

©Les Amis du Vieil Hérisson