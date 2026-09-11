Visite de la chapelle du Sacré-Coeur, Chapelle du Sacré-Coeur, Montluçon
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle du Sacré-Coeur · Montluçon
Informations pratiques
Visite de la chapelle du Sacré-Coeur 19 et 20 septembre Chapelle du Sacré-Coeur Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Ne vous fiez pas à sa façade sobre : l’intérieur de la chapelle est un véritable joyau aux riches peintures colorées… Sa porte en chêne et fer forgé laisse entrer les visiteurs dans une ambiance chaleureuse et particulière, chargée d’histoire et d’anecdotes et inspirée de la Sainte chapelle de Paris. On peut y voir de magnifiques vitraux et de nombreuses décorations et symboles. Sa construction, voulue par Louise-Thérèse de Montaignac s’est achevée en 1864 avant d’être agrandie en 1920.
Chapelle du Sacré-Coeur Place Louise-Thérèse de Montaignac 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes https://www.oblatesducoeurdejesus.org/fr Ne vous fiez pas à sa façade sobre : l’intérieur de la chapelle est un véritable joyau aux riches peintures colorées…
Sa porte en chêne et fer forgé laisse entrer les visiteurs dans une ambiance chaleureuse et particulière, chargée d’histoire et d’anecdotes et inspirée de la Sainte chapelle de Paris. On peut y voir de magnifiques vitraux et de nombreuses décorations et symboles. Sa construction, voulue par Louise-Thérèse de Montaignac s’est achevée en 1864 avant d’être agrandie en 1920.
Ne vous fiez pas à sa façade sobre : l’intérieur de la chapelle est un véritable joyau aux riches peintures colorées… Sa porte en chêne et fer forgé laisse entrer les visiteurs dans une ambiance et…
©Paroisse Louise-Thérèse de Montluçon
À voir aussi à Montluçon (Allier)
- Concert Jérémy Frérot Rue du Château Montluçon 11 septembre 2026
- Salon du Tatouage CS 81144 Montluçon 12 septembre 2026
- Fête foraine Rue Pablo Picasso Montluçon 12 septembre 2026
- Marché de producteurs et d’artisans de Montluçon Tourisme Montluçon 12 septembre 2026
- Braderie et brocante en centre-ville de Montluçon Montluçon 13 septembre 2026