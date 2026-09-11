Visite de la chapelle du Sacré-Coeur, Chapelle du Sacré-Coeur, Montluçon

Informations pratiques

Visite de la chapelle du Sacré-Coeur 19 et 20 septembre Chapelle du Sacré-Coeur Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ne vous fiez pas à sa façade sobre : l’intérieur de la chapelle est un véritable joyau aux riches peintures colorées… Sa porte en chêne et fer forgé laisse entrer les visiteurs dans une ambiance chaleureuse et particulière, chargée d’histoire et d’anecdotes et inspirée de la Sainte chapelle de Paris. On peut y voir de magnifiques vitraux et de nombreuses décorations et symboles. Sa construction, voulue par Louise-Thérèse de Montaignac s’est achevée en 1864 avant d’être agrandie en 1920.

Chapelle du Sacré-Coeur Place Louise-Thérèse de Montaignac 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes https://www.oblatesducoeurdejesus.org/fr Ne vous fiez pas à sa façade sobre : l’intérieur de la chapelle est un véritable joyau aux riches peintures colorées…

Sa porte en chêne et fer forgé laisse entrer les visiteurs dans une ambiance chaleureuse et particulière, chargée d’histoire et d’anecdotes et inspirée de la Sainte chapelle de Paris. On peut y voir de magnifiques vitraux et de nombreuses décorations et symboles. Sa construction, voulue par Louise-Thérèse de Montaignac s’est achevée en 1864 avant d’être agrandie en 1920.

Ne vous fiez pas à sa façade sobre : l’intérieur de la chapelle est un véritable joyau aux riches peintures colorées… Sa porte en chêne et fer forgé laisse entrer les visiteurs dans une ambiance et…

©Paroisse Louise-Thérèse de Montluçon