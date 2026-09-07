Visite de la chapelle et du couvent du lycée Hoche, Chapelle et musée historique et scientifique du lycée Hoche, Versailles
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle et musée historique et scientifique du lycée Hoche · Versailles
Informations pratiques
Visite de la chapelle et du couvent du lycée Hoche Samedi 19 septembre, 09h00 Chapelle et musée historique et scientifique du lycée Hoche Yvelines
Limité à 25 personnes, les inscriptions ouvriront début septembre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
La Reine Marie Leszczynska décide, à la mort de son père, la construction d’un couvent à Versailles. Elle fait appelle à Richard Mique, lorrain d’origine, qui proposera pour l’établissement trois projets. Le dernier sera choisi par Madame Adélaïde. Il est le reflet d’une audace architecturale et d’une réflexion philosophique autour de la religion et de l’enseignement. La chapelle en est le somptueux bijoux dans son écrin préservé de la fin du XVIIIe siècle.
Chapelle et musée historique et scientifique du lycée Hoche 73, avenue de Saint-Cloud, 78000 Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.amis-musee-hoche.fr »}] Chapelle du XVIIIe siècle classée Monument historique, construite par Richard Mique, pour le couvent édifié à la demande de la reine Marie Leczinska. Musée historique avec une exposition : « Enseigner du XVIIIe siècle à l’avènement du numérique ». accessible aux handicapés Gares Rive-Gauche-Château et Rive-Droite à Versailles
Visite commentée
©Veroniquefournier
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