Visite de la chapelle Notre-Dame-de-la-Salette à Sète (Mont Saint-Clair), Chapelle Notre-Dame-de-la-Salette, Sète
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Notre-Dame-de-la-Salette · Sète
Informations pratiques
Visite de la chapelle Notre-Dame-de-la-Salette à Sète (Mont Saint-Clair) 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame-de-la-Salette Hérault
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Nichée dans le cœur de Sète, la chapelle Notre-Dame de la Salette recèle un trésor artistique hors du commun. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir les remarquables peintures de Jacques Bringer, qui font de cet édifice une véritable curiosité patrimoniale et lui confèrent une identité singulière parmi les lieux de culte de la région.
Ces œuvres, actuellement en cours de restauration, se dévoilent dans toute leur richesse à ceux qui prennent le temps de les contempler. Une occasion rare d’observer de près un chantier de restauration en action et de mieux comprendre les enjeux de la sauvegarde du patrimoine peint.
Une visite à ne pas manquer pour quiconque aime l’art, l’histoire et les édifices qui racontent une âme.
Chapelle Notre-Dame-de-la-Salette 1321 chemin de saint-clair 34200 sète Sète 34200 Hérault Occitanie
Nichée dans le cœur de Sète, la chapelle Notre-Dame de la Salette recèle un trésor artistique hors du commun. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir les remarquables de …
©Commune de Sète
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