Visite de la Chapelle Notre-Dame de Lourdes, Chapelle Notre-Dame de Lourdes, Auray
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Notre-Dame de Lourdes · Auray
Informations pratiques
Visite de la Chapelle Notre-Dame de Lourdes 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame de Lourdes Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Accueil assuré par les Amis de Notre-Dame de Lourdes
Ornée d’un clocher de style cornouaillais, cette chapelle a été construite en 1878, 12 ans après les apparitions de Lourdes : le chevet de son chœur a pour particularité d’imiter la grotte de Massabielle. Elle est dotée d’un patrimoine mobilier de style néo-gothique (19e s.).
Chapelle Notre-Dame de Lourdes rue de l’église de Saint-Goustan, Auray Auray 56400 Morbihan Bretagne
Accueil assuré par les Amis de Notre-Dame de Lourdes
© collection particulière.
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