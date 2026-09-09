Visite de la Chapelle Notre-Dame de Lourdes, Chapelle Notre-Dame de Lourdes, Auray

Informations pratiques

Visite de la Chapelle Notre-Dame de Lourdes 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame de Lourdes Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Accueil assuré par les Amis de Notre-Dame de Lourdes

Ornée d’un clocher de style cornouaillais, cette chapelle a été construite en 1878, 12 ans après les apparitions de Lourdes : le chevet de son chœur a pour particularité d’imiter la grotte de Massabielle. Elle est dotée d’un patrimoine mobilier de style néo-gothique (19e s.).

Chapelle Notre-Dame de Lourdes rue de l’église de Saint-Goustan, Auray Auray 56400 Morbihan Bretagne

Accueil assuré par les Amis de Notre-Dame de Lourdes

© collection particulière.