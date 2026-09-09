Visite de la chapelle Saint-Cado, Chapelle Saint-Cado, Auray

Informations pratiques

Visite de la chapelle Saint-Cado 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Cado Morbihan

Accueil assuré par l’association Les Amis du Reclus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Avec l’association des Amis du Reclus, découvrez cette chapelle du 16e s. inscrite au titre des Monuments historiques et son portail occidental de style gothique tardif. L’histoire de l’édifice est liée à celle du mausolée de la famille de Cadoudal, situé dans le hameau voisin de Kerléano.

Chapelle Saint-Cado rue du Reclus, 56400 Auray Auray 56400 Morbihan Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091012

Accueil assuré par l’association Les Amis du Reclus

© Ville d’Auray