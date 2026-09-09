Visite de la chapelle Saint-Cado, Chapelle Saint-Cado, Auray
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-Cado · Auray
Informations pratiques
Visite de la chapelle Saint-Cado 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Cado Morbihan
Accueil assuré par l’association Les Amis du Reclus
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Avec l’association des Amis du Reclus, découvrez cette chapelle du 16e s. inscrite au titre des Monuments historiques et son portail occidental de style gothique tardif. L’histoire de l’édifice est liée à celle du mausolée de la famille de Cadoudal, situé dans le hameau voisin de Kerléano.
Chapelle Saint-Cado rue du Reclus, 56400 Auray Auray 56400 Morbihan Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091012
Accueil assuré par l’association Les Amis du Reclus
© Ville d’Auray
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