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Visite de la chapelle Saint-Cado, Chapelle Saint-Cado, Auray

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-Cado · Auray

Visite de la chapelle Saint-Cado, Chapelle Saint-Cado, Auray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle Saint-Cado
Adresse
rue du Reclus, 56400 Auray
Ville
56400 Auray
Département
Morbihan
Tarif
Accueil assuré par l’association Les Amis du Reclus

Visite de la chapelle Saint-Cado 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Cado Morbihan

Accueil assuré par l’association Les Amis du Reclus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Avec l’association des Amis du Reclus, découvrez cette chapelle du 16e s. inscrite au titre des Monuments historiques et son portail occidental de style gothique tardif. L’histoire de l’édifice est liée à celle du mausolée de la famille de Cadoudal, situé dans le hameau voisin de Kerléano.

Chapelle Saint-Cado rue du Reclus, 56400 Auray Auray 56400 Morbihan Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091012
Accueil assuré par l’association Les Amis du Reclus

© Ville d’Auray

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