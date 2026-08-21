Visite de la chapelle Saint-Hubert, Chapelle Saint-Hubert, Tanlay

Informations pratiques

Visite de la chapelle Saint-Hubert 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Hubert Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’église actuelle a été bâtie par la volonté de Marie Camus, veuve d’Hémery en 1655. Sur la tour du clocher, on a mis les armes du roi, des Chabot et des Clermont-Tonnerre. La façade de l’église est d’ordre dorique comme l’avant château. Son fronton est décoré de têtes et de vases de flammes. Le porche est de 1657 ; La nef représente une croix de Lorraine avec deux chapelles de transept et deux chapelles absidiales. Sauf la nef, l’église est rehaussée de belles boiseries aux frises sculptées. Venez découvrir ce patrimoine à couper le souffle !

Chapelle Saint-Hubert 89430 Tanlay Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté De plan rectangulaire à charpente apparente, la chapelle Saint-Hubert compte en son chœur la trace cintrée de l’enduit et les aisseliers des fermes laissent supposer qu’à l’origine la charpente était lambrissée en berceau. L’édifice est éclairé par les deux fenêtres en plein cintre du chevet. La porte d’entrée et le lavabo de la nef sont ornés d’une accolade. Le mur pignon de la façade est surmonté d’un petit clocher-mur, en pierre de taille, couvert d’un chaperon en bâtière. parking sur place.

L’église actuelle a été bâtie par la volonté de Marie Camus, veuve d’Hémery en 1655. Sur la tour du clocher, on a mis les armes du roi, des Chabot et des Clermont-Tonnerre. La façade de l’église est…

©Isabelle Mignon