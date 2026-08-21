Visite de l’église Saint-Sylvestre, Église Saint-Sylvestre, Tanlay

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Sylvestre 19 et 20 septembre Église Saint-Sylvestre Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez visiter l’église Saint-Sylvestre !

L’église actuelle a été bâtie par la volonté de Marie Camus, veuve d’Hémery en 1655. Sur la tour du clocher, on a mis les armes du roi, des Chabot et des Clermont-Tonnerre. La façade de l’église est d’ordre dorique comme l’avant château. Son fronton est décoré de têtes et de vases de flammes. Le porche est de 1657 ; La nef représente une croix de Lorraine avec deux chapelles de transept et deux chapelles absidiales. Sauf la nef, l’église est rehaussée de belles boiseries aux frises sculptées.

Si vous souhaitez en apprendre davantage venez découvrir ce lieu chargé d’histoire !

Église Saint-Sylvestre 13 Rue Coligny d’Andelot, 89430 Tanlay, France Tanlay 89430 Tanlay Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Venez visiter l’église Saint-Sylvestre !

©Christian Horiot