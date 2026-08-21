Visite de l’église Saint-Vilmer, Église Saint-Vilmer, Tanlay

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Vilmer 19 et 20 septembre Église Saint-Vilmer Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dédiée à St-Pierre et St-Paul, elle est placée sous le vocable de St Vilmer. Il dépend de l’abbaye St-Michel de Tonnerre. L’église possède un porche roman du XIIIe siècle. Elle est composée d’une grande nef avec une voute en bois en berceau. On peut également deviner les traces d’une litre seigneuriale, des vestiges de fresques. Un vitrail sur le fond du mur du choeur représente le saint.

Église Saint-Vilmer 89430 Saint-Vinnemer Tanlay 89430 Saint-Vinnemer Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Dédiée à St-Pierre et St-Paul, elle est placée sous le vocable de St Vilmer. Il dépend de l’abbaye St-Michel de Tonnerre. L’église possède un porche roman du XIIIe siècle. Elle est composée d’une nef…

©Christian Horiot