Visite de l’église Saint-Vilmer, Église Saint-Vilmer, Tanlay
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Vilmer · Tanlay
Informations pratiques
Visite de l’église Saint-Vilmer 19 et 20 septembre Église Saint-Vilmer Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Dédiée à St-Pierre et St-Paul, elle est placée sous le vocable de St Vilmer. Il dépend de l’abbaye St-Michel de Tonnerre. L’église possède un porche roman du XIIIe siècle. Elle est composée d’une grande nef avec une voute en bois en berceau. On peut également deviner les traces d’une litre seigneuriale, des vestiges de fresques. Un vitrail sur le fond du mur du choeur représente le saint.
Église Saint-Vilmer 89430 Saint-Vinnemer Tanlay 89430 Saint-Vinnemer Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Dédiée à St-Pierre et St-Paul, elle est placée sous le vocable de St Vilmer. Il dépend de l’abbaye St-Michel de Tonnerre. L’église possède un porche roman du XIIIe siècle. Elle est composée d’une nef…
©Christian Horiot
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