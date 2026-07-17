Visite de la chapelle souterraine du presbytère, La Chapelle Souterraine du Presbytère, Pontoise
samedi 19 septembre 2026 · La Chapelle Souterraine du Presbytère · Pontoise
Informations pratiques
Visite de la chapelle souterraine du presbytère 19 et 20 septembre La Chapelle Souterraine du Presbytère Val-d’Oise
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le presbytère abrite une ancienne carrière circulaire avec une salle transformée en chapelle souterraine.
Samedi et dimanche de 15h à 17h, votre visite sera accompagnée de la douce guitare de Fabien Vilpoix.
Visites libres
La Chapelle Souterraine du Presbytère 25 rue Thiers 95300 Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 01 34 43 35 15 http://www.ville-pontoise.fr Le centre ancien et le château de Pontoise ont été édifiés sur un sol calcaire. L’extraction des matériaux nécessaires à la construction a laissé de nombreuses caves aux styles variés. Cette cave correspond probablement à une carrière d’extraction du calcaire partiellement aménagée. Elle est constituée de deux travées irrégulières et d’une galerie circulaire taillée dans le roc. À l’angle des rues Thiers et de la Bretonnerie SNCF gare du Nord ou gare Saint-Lazare gare de Pontoise / RER C / A 15
Visite libre
Carré Patrimoine
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