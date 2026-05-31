Visite de la Chapelle Ste-Philomène aux Lazaristes La Salle et de son orgue Merklin restauré, Etablissement « Aux Lazaristes La Salle », Lyon

Visite de la Chapelle Ste-Philomène aux Lazaristes La Salle et de son orgue Merklin restauré Samedi 19 septembre, 09h30 Etablissement « Aux Lazaristes La Salle » Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visitez la chapelle Sainte Philomène et son orgue Merklin restauré ! Écoutez l’instrument, présence d’organistes, toute la journée !

Venez découvrir le lieu et écoutez l’orgue remarquable, il sera joué régulièrement durant votre visite.

Etablissement « Aux Lazaristes La Salle » 24 Montée Saint Barthélemy 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://chapelle-saintephilomene.fr/ Située dans le centre scolaire Aux Lazaristes à Lyon 5ème, 24, montée Saint Barthélémy à Lyon, cette chapelle du 18ème siècle a été marquée par différentes périodes tout au long de son histoire. La Chapelle est en retrait par rapport à la Montée saint Barthélemy de style néo-classique « éclectique » depuis sa construction, rénovée en 1889/1890 par Louis Sainte-Marie Perrin (adjoint de Pierre Bossan qui a réalisé la Basilique de Fourvière). Longtemps laissée à l’abandon, elle fait l’objet depuis plusieurs années d’une restauration. Elle contient un orgue remarquable d’origine Callinet et reconstruit par Joseph Merklin en 1890. Parking St Jean 26 quai Romain Rolland

Visitez la chapelle Sainte Philomène et son orgue Merklin restauré ! Écoutez l’instrument, présence d’organistes, toute la journée !

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