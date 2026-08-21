Visite de la cheminée Morange et des vestiges de l’usine sucrière de Sainte-Anne, Cheminée Morange, ancienne usine sucrière de Sainte-Anne, Saint-Benoît
dimanche 20 septembre 2026 · Cheminée Morange, ancienne usine sucrière de Sainte-Anne · Saint-Benoît
Informations pratiques
Visite de la cheminée Morange et des vestiges de l’usine sucrière de Sainte-Anne Dimanche 20 septembre, 10h00 Cheminée Morange, ancienne usine sucrière de Sainte-Anne La Réunion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine – Rouge Ruelle, l’association M’Rgence Océan Indien vous propose de redécouvrir l’ancienne usine sucière de Sainte-Anne dont il ne reste aujourd’hui que les vestiges de la cheminée Morange, inscrit aux Monuments Historiques.
Venez vous plonger dans l’histoire de ce lieu, symbole du patrimoine industriel réunionnais, à travers un jeu de piste ludique.
Cheminée Morange, ancienne usine sucrière de Sainte-Anne 97437 Saint-Benoît 97437 La Réunion La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0262.50.77.08 »}] Vestiges de l’ancienne usine sucrière
L’association M’Rgence Océan Indien vous propose de redécouvrir l’ancienne usine sucrière de Sainte-Anne et les vestiges de la cheminée Morange.
© Ville de Saint-Benoît
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