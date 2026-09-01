Visite de la citadelle et de ses souterrains (Journées Européennes du Patrimoine) Rue du Couvent des Minimes Blaye

Informations pratiques

Blaye

Visite de la citadelle et de ses souterrains (Journées Européennes du Patrimoine)

Rue du Couvent des Minimes Place d’armes Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

La visite guidée de la citadelle et ses souterrains présente le système défensif mis en place par Vauban pour verrouiller l’estuaire de la Gironde et connaître le système de repli par les souterrains en cas de siège depuis la campagne ainsi que la vie des soldats dans une garnison militaire du 17e siècle.

4 visites guidée auront lieu par jour pendant les Journées Européennes du Patrimoine le 19 et 20 septembre à 10h30, 11h, 14h30 et 16h.

La visite est gratuite sous réservation auprès de l’Office de Tourisme de Blaye. .

Rue du Couvent des Minimes Place d’armes Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09

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English : Visite de la citadelle et de ses souterrains (Journées Européennes du Patrimoine)

L’événement Visite de la citadelle et de ses souterrains (Journées Européennes du Patrimoine) Blaye a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Blaye