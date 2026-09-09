Visite de la citerne miliaire, Citerne militaire, Gravelines

Informations pratiques

Visite de la citerne miliaire 19 et 20 septembre Citerne militaire Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

La citerne ouvre ses portes afin que les visiteurs puissent découvrir l’architecture intérieure de ce monument impressionnant.

Citerne militaire rue Vanderghote Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France

La citerne ouvre ses portes afin que les visiteurs puissent découvrir l’architecture intérieure de ce monument impressionnant.

©Ville de Gravelines