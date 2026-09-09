UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gravelines

Visite de la citerne miliaire, Citerne militaire, Gravelines

samedi 19 septembre 2026 · Citerne militaire · Gravelines

Visite de la citerne miliaire, Citerne militaire, Gravelines

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Citerne militaire
Adresse
rue Vanderghote
Ville
59820 Gravelines
Département
Nord

Visite de la citerne miliaire 19 et 20 septembre Citerne militaire Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

La citerne ouvre ses portes afin que les visiteurs puissent découvrir l’architecture intérieure de ce monument impressionnant.

Citerne militaire rue Vanderghote Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France
La citerne ouvre ses portes afin que les visiteurs puissent découvrir l’architecture intérieure de ce monument impressionnant.

©Ville de Gravelines

À voir aussi à Gravelines (Nord)