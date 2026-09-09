AGENDA · Gravelines
Visite de la citerne miliaire, Citerne militaire, Gravelines
samedi 19 septembre 2026 · Citerne militaire · Gravelines
Informations pratiques
Visite de la citerne miliaire 19 et 20 septembre Citerne militaire Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
La citerne ouvre ses portes afin que les visiteurs puissent découvrir l’architecture intérieure de ce monument impressionnant.
Citerne militaire rue Vanderghote Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France
La citerne ouvre ses portes afin que les visiteurs puissent découvrir l’architecture intérieure de ce monument impressionnant.
©Ville de Gravelines
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