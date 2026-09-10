Visite de la Collection des céramiques de François Laurin, Villa Saint-Cyr, Bourg-la-Reine

Informations pratiques

Visite de la Collection des céramiques de François Laurin 19 et 20 septembre Villa Saint-Cyr Hauts-de-Seine

Visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Retrouvez l’œuvre céramique de François Laurin (1826-1901) et sa célèbre technique de la « barbotine » mise au point dans son atelier à Bourg-la-Reine.

Faïencier né à Bourg-la-Reine en 1826, il est le petit-fils du céramiste François Guillaume Mony, successeur de Poussin dans sa faïencerie de La Madeleine, située au 39 avenue du Général Leclerc. C’est dans cet atelier appartenant à son grand-père, qu’il relance avec Émile Lessore, en 1856, les faïenceries artistiques, faisant de cette manufacture le rendez-vous des artistes en vogue. Il y produit des faïences inspirées de modèles et de majoliques anciennes, des vases et des plats décorés sur cru au grand feu.

En 1871, aux côtés d’Ernest Chaplet qui l’a rejoint, ils mettent au point une nouvelle technique dite de la « barbotine » sur terre cuite qui permet de peindre sur la pâte crue comme sur une toile. Un procédé que la Manufacture de Sèvres avait déjà développé pour décorer la porcelaine et qu’ils adaptent donc à la faïence. La barbotine, pâte fluide qu’ils utilisent pour le collage entre elles des parties d’une céramique avant cuisson (anses, becs…), leur permet des décors naturalistes très élaborés et en relief sur des céramiques d’inspiration impressionniste.

Laurin mettra cette invention en exergue dans de nombreuses expositions internationales et connaîtra un grand succès dans le dernier quart du XIXe siècle. En parallèle, il participe très activement à la vie de sa Commune en qualité de Conseiller municipal puis de Maire adjoint, de 1847 à 1896.

Villa Saint-Cyr 25 boulevard Carnot 92340 Bourg-la-Reine Bourg-la-Reine 92340 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 79 71 41 61 http://www.bourg-la-reine.fr Construite dans les années 1920, la villa été conçue pour recevoir : son jardin est un vaste parc et sa distribution intérieure intègre déjà une salle de réception de 75 m². Elle a vécu les « années folles » sous l’impulsion de son commanditaire Paul Carrière, industriel visionnaire dont les activités ont eu une résonance internationale.

Cette architecture stylisée en plein cœur historique de Bourg-la-Reine témoigne du statut social de l’ordonnateur et illustre l’art de vivre français du premier quart du XXe siècle. Sa volumétrie composée de jeux subtils d’avant-corps et de toitures, son ornementation savante ajoutant un vocabulaire nouveau à l’architecture domestique traditionnelle et, enfin, sa distribution intérieure fonctionnelle largement ouverte sur son environnement, en sont les principaux éléments remarquables.

Commanditée par Paul Carrière, elle a été construite entre 1920 et 1925 sur un vaste terrain accueillant également des bâtiments industriels. En effet, dès 1884, il avait implanté à Bourg-la-Reine une manufacture de cierges dont il a détourné l’usage fonctionnel pour produire en série un nouveau type de produit : la bougie décorative. Industriel visionnaire, il s’est ensuite associé au pharmacien Joseph Robert pour développer à grande échelle son procédé de stérilisation de matériel médical. C’est à Bourg-la-Reine que seront inventées les ampoules cassables et les tulles gras stériles utilisés pour soigner les grands brûlés.

En 2018, les façades de la Villa ont fait l’objet d’une campagne de restauration.

Exposition

© Ville de Bourg-la-Reine