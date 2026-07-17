Visite de la collection permanente, Frac Centre-Val de Loire – Les Turbulences, Orléans
samedi 19 septembre 2026 · Frac Centre-Val de Loire - Les Turbulences · Orléans
Informations pratiques
Visite de la collection permanente Samedi 19 septembre, 15h00 Frac Centre-Val de Loire – Les Turbulences Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Plongez dans l’architecture expérimentale et découvrez comment les artistes et architectes réinventent notre façon d’habiter le monde.
Frac Centre-Val de Loire – Les Turbulences 88 rue du Colombier, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238625200 http://www.frac-centre.fr
Plongez dans l’architecture expérimentale et découvrez comment les artistes et architectes réinventent notre façon d’habiter le monde.
© Frac Centre-Val de Loire
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