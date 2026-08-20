Visite de la collection Picasso, Musée Picasso, Antibes

Informations pratiques

Visite de la collection Picasso Samedi 19 septembre, 14h30 Musée Picasso Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Visite de la collection Picasso

Une découverte des œuvres majeures de Pablo Picasso : peintures et dessins réalisés pour la plupart à Antibes même, et la collection unique de céramiques, don de l’artiste au musée.

Musée Picasso Place Mariéjol, 06600 Antibes, France Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492905428 https://www.antibes-juanlespins.com/culture/musee-picasso [{« type »: « link », « value »: « http://antibes.fr/musees/activites »}] Picasso a séjourné à Antibes et installé son atelier dans le château – de septembre à novembre 1946, Il y a laissé de nombreux peintures et dessins. En décembre 1966, le château Grimaldi est devenu le musée Picasso.

Visite de la collection Picasso