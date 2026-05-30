Visite de la Collégiale Saint-Liphard, Église Saint-Liphard, Meung-sur-Loire

Informations pratiques

Visite de la Collégiale Saint-Liphard Samedi 19 septembre, 10h00 Église Saint-Liphard Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

La collégiale de Meung-sur-Loire est liée à Saint Liphard, qui avait installé un ermitage au bord des Mauves vers 550. Sur sa tombe fut édifiée une chapelle, remplacée par une église au XIe siècle. De cette époque date l’étonnante tour-clocher à flèche de pierre, ainsi que le beau portail roman.

Adossé à la nef et au clocher, un bâtiment fortifié, la Tour Manassès de Garlande, a été construit au XIIe siècle par l’évêque d’Orléans.

Le transept, aux extrémités en absides, forme un trèfle, ce qui est unique dans la région. Les chapiteaux reproduisent la flore locale et les sculptures représentent d’étranges personnages.

Église Saint-Liphard 18 Pl. du Martroi, 45130 Meung-sur-Loire, France Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire Après avoir occupé un poste dans la magistrature d’Orléans, saint Liphard embrassa une carrière ecclésiastique qui le porta à la vie érémitique, se retirant à Meung où il se construisit une cellule. Marc, évêque d’Orléans, l’autorisa à fonder un monastère avec église à l’endroit où s’élevait sa cellule (VIe siècle). La tradition locale veut que des vestiges conservés au bord de la Maure correspondent à cette première construction. Après sa destruction, l’église est reconstruite à son emplacement actuel de 1101 à 1104, époque où l’église est érigée en collégiale. L’édifice a subi des travaux par la suite. En 1793, l’église servit de lieu de réunion pour les clubs, puis de magasins. Le jubé et la plupart des autels furent abattus à cette époque. L’édifice fut restauré de 1801 à 1837.

La collégiale de Meung-sur-Loire est liée à Saint-Liphard, qui avait installé un ermitage au bord des Mauves vers 550.

©ville de Meung-sur-Loire