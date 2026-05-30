Visite de la collégiale Saint-Martin, Collégiale Saint-Martin, Chablis

Informations pratiques

Visite de la collégiale Saint-Martin 19 et 20 septembre Collégiale Saint-Martin Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez visiter une église du XIIIe siècle, restaurée au XIXe. Flèche néogothique, originale, construite en 1852 par Emile Amé, architecte départemental, première réalisation du clocher idéal de Viollet-le-Duc. Une exposition textes et photos sur la flèche de 1852, qui va entrer en restauration sera également disponible. Venez découvrir cette architecture et en apprendre

Collégiale Saint-Martin 2 place du Regain, 89800 Chablis Chablis 89800 Chablis Yonne Bourgogne-Franche-Comté La collégiale appartenait jusqu’en 1791 à une communauté de chanoines de Tours. Vers 1180-1200, l’édifice est reconstruit dans un style gothique primitif, sur le modèle de la cathédrale de Sens. Sur le tympan en pierre de la porte romane sont sculptés une croix fleurie, une colombe, un serpent et un agneau. Des fers à cheval sont cloués sur la porte par les fidèles invoquant la protection de Martin comme saint patron des chevaux. Parking sur place.

Eglise du XIIIe siècle, restaurée au XIXe. Flèche néogothique, originale, construite en 1852 par Emile Amé, architecte départemental, première réalisation du clocher idéal de Viollet-le-Duc. textes…

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