Visite de la collégiale Saint-Pierre de Douai, rue Saint-Christophe Douai, Douai

Informations pratiques

Visite de la collégiale Saint-Pierre de Douai Dimanche 20 septembre, 15h00 rue Saint-Christophe Douai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Percez les secrets de la plus vaste église du département. Plus qu’un lieu de culte, ses 112 mètres de longueur servent d’écrin à de multiples reliques et œuvres d’art.

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Percez les secrets de la plus vaste église du département. Plus qu’un lieu de culte, ses 112 mètres de longueur servent d’écrin à de multiples reliques et œuvres d’art.

©DAT