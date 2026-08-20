Visite de la collégiale Saint-Pierre de Douai, rue Saint-Christophe Douai, Douai
dimanche 20 septembre 2026 · rue Saint-Christophe Douai · Douai
Informations pratiques
Visite de la collégiale Saint-Pierre de Douai Dimanche 20 septembre, 15h00 rue Saint-Christophe Douai Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Percez les secrets de la plus vaste église du département. Plus qu’un lieu de culte, ses 112 mètres de longueur servent d’écrin à de multiples reliques et œuvres d’art.
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Percez les secrets de la plus vaste église du département. Plus qu’un lieu de culte, ses 112 mètres de longueur servent d’écrin à de multiples reliques et œuvres d’art.
©DAT
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