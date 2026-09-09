Visite de La Commanderie du Saint-Esprit, Chapelle du Saint-Esprit, Auray

Informations pratiques

Visite de La Commanderie du Saint-Esprit 19 et 20 septembre Chapelle du Saint-Esprit Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Construite par l’ordre des Hospitaliers du Saint-Esprit dès le 13e siècle, cette chapelle est le dernier vestige d’un ensemble conséquent autrefois connu comme la Commanderie du Saint-Esprit. Elle avait pour mission initiale de soulager les pauvres et les malades, avant de connaître de multiples transformations au cours des siècles.

Chapelle du Saint-Esprit place du Four Mollet 56400 Auray Auray 56400 Morbihan Bretagne https://pah.auray-quiberon.fr/nos-patrimoines/patrimoine-militaire/chapelle-du-saint-esprit/ https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090991

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