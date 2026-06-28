Visite de la CRYPTE DE NICE, Crypte archéologique de Nice, Nice
samedi 19 septembre 2026 · Crypte archéologique de Nice · Nice
Informations pratiques
Visite de la CRYPTE DE NICE 19 et 20 septembre Crypte archéologique de Nice Alpes-Maritimes
derniers départs à 12h30 et 17h30
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
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Départ : toutes les 30 min.
Préparez-vous à entrer dans un monde souterrain où chaque pierre, chaque fosse raconte l’histoire d’une ville séculaire. Laissez-vous conter Nice !
Chaussures plates conseillées.
www.vah.nice.fr
Crypte archéologique de Nice 1 Place Jacques Toja, 06300 Nice Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.vah.nice.fr »}] [{« link »: « http://www.vah.nice.fr »}] La Crypte de Nice – Vestiges d’une cité fortifiée
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© Ville de Nice Photo J. VERAN
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