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Visite de la CRYPTE DE NICE, Crypte archéologique de Nice, Nice

samedi 19 septembre 2026 · Crypte archéologique de Nice · Nice

Visite de la CRYPTE DE NICE, Crypte archéologique de Nice, Nice

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Crypte archéologique de Nice
Adresse
1 Place Jacques Toja, 06300 Nice
Ville
06300 Nice
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
derniers départs à 12h30 et 17h30

Visite de la CRYPTE DE NICE 19 et 20 septembre Crypte archéologique de Nice Alpes-Maritimes

derniers départs à 12h30 et 17h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites commentées
Départ : toutes les 30 min.
Préparez-vous à entrer dans un monde souterrain où chaque pierre, chaque fosse raconte l’histoire d’une ville séculaire. Laissez-vous conter Nice !
Chaussures plates conseillées.
www.vah.nice.fr

Crypte archéologique de Nice 1 Place Jacques Toja, 06300 Nice Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.vah.nice.fr »}] [{« link »: « http://www.vah.nice.fr »}] La Crypte de Nice – Vestiges d’une cité fortifiée
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© Ville de Nice Photo J. VERAN

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