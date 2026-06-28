Visite de la CRYPTE DE NICE, Crypte archéologique de Nice, Nice

Informations pratiques

Visite de la CRYPTE DE NICE 19 et 20 septembre Crypte archéologique de Nice Alpes-Maritimes

derniers départs à 12h30 et 17h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites commentées

Départ : toutes les 30 min.

Préparez-vous à entrer dans un monde souterrain où chaque pierre, chaque fosse raconte l’histoire d’une ville séculaire. Laissez-vous conter Nice !

Chaussures plates conseillées.

www.vah.nice.fr

Crypte archéologique de Nice 1 Place Jacques Toja, 06300 Nice Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.vah.nice.fr »}] [{« link »: « http://www.vah.nice.fr »}] La Crypte de Nice – Vestiges d’une cité fortifiée

Visites commentées

© Ville de Nice Photo J. VERAN