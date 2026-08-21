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Visite de la cure de la cathédrale, Cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis

samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Denis · Saint-Denis

Visite de la cure de la cathédrale, Cathédrale Saint-Denis, Saint-Denis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cathédrale Saint-Denis
Adresse
22 Avenue de la Victoire, 97400 Saint-Denis, France
Ville
97400 Saint-Denis
Département
La Réunion
Tarif
20 personnes maximum

Visite de la cure de la cathédrale Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Cathédrale Saint-Denis La Réunion

20 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Venez découvrir la cure (le presbytère) de la cathédrale, qui constitue l’un des premiers lieux d’habitation de la ville de Saint-Denis et qui est aujourd’hui un couvent de Dominicains.

Faites une double immersion dans l’histoire civile et religieuse du chef-lieu de La Réunion, tout en découvrant le mode de vie des frères dominicains..

Cathédrale Saint-Denis 22 Avenue de la Victoire, 97400 Saint-Denis, France Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion 262262210081 https://lacathedrale.re
Venez découvrir la cure (le presbytère) de la cathédrale, qui constitue l’un des premiers lieux d’habitation de la ville de Saint-Denis et qui est aujourd’hui un couvent de Dominicains.

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