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Visite de la Datcha Musée Ivan Tourgueniev, Datcha Ivan Tourguéniev, Bougival

samedi 19 septembre 2026 · Datcha Ivan Tourguéniev · Bougival

Visite de la Datcha Musée Ivan Tourgueniev, Datcha Ivan Tourguéniev, Bougival

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Datcha Ivan Tourguéniev
Adresse
16 Rue Yvan Tourgueneff, 78380 Bougival, France
Ville
78380 Bougival
Département
Yvelines
Tarif
Tarif spécial JEP : 3 € (gratuit pour les moins de 12 ans)

Visite de la Datcha Musée Ivan Tourgueniev 19 et 20 septembre Datcha Ivan Tourguéniev Yvelines

Tarif spécial JEP : 3 € (gratuit pour les moins de 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Comme de nombreux hommes de lettres et artistes, l’écrivain russe Ivan Tourgueniev est tombé sous le charme des côteaux de Bougival. Sa « Datcha », un chalet dans les bois, est labellisée Maison des Illustres. Plongez dans son univers, découvrez sa vie, son oeuvre, ses contemporains et amis de Georges Sand à Flaubert, Zola et bien d’autres…

Datcha Ivan Tourguéniev 16 Rue Yvan Tourgueneff, 78380 Bougival, France Bougival 78380 Yvelines Île-de-France 0130782586
Visite libre

©Ville de Bougival

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