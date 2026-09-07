Visite de la Datcha Musée Ivan Tourgueniev, Datcha Ivan Tourguéniev, Bougival
samedi 19 septembre 2026 · Datcha Ivan Tourguéniev · Bougival
Informations pratiques
Visite de la Datcha Musée Ivan Tourgueniev 19 et 20 septembre Datcha Ivan Tourguéniev Yvelines
Tarif spécial JEP : 3 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Comme de nombreux hommes de lettres et artistes, l’écrivain russe Ivan Tourgueniev est tombé sous le charme des côteaux de Bougival. Sa « Datcha », un chalet dans les bois, est labellisée Maison des Illustres. Plongez dans son univers, découvrez sa vie, son oeuvre, ses contemporains et amis de Georges Sand à Flaubert, Zola et bien d’autres…
Datcha Ivan Tourguéniev 16 Rue Yvan Tourgueneff, 78380 Bougival, France Bougival 78380 Yvelines Île-de-France 0130782586
Visite libre
©Ville de Bougival
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